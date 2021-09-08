Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил

Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина. Для этого комиссии ТЭБ и ЧС соберутся на заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства .

По его словам, для избежания жестких локдаунов или "красных" зон, Украина возвращается в режим работы регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

"Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", - сказал Шмыгаль.