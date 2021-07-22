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Израиль отменяет бесплатное COVID-тестирование для граждан без прививки

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Израиль, Четверг 22 июля 2021 20:47
Израиль отменяет бесплатное COVID-тестирование для граждан без прививки Фото: Израиль отменяет бесплатное COVID-тестирование для граждан без прививки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для не вакцинированных граждан. Нововведение вступит в силу с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Премьер отметил, что нововведение позволит стимулировать молодых людей сделать прививку от коронавируса.

"Нет причин, по которым государство бы продолжало оплачивать тесты тех, кто отказывается вакцинироваться, за деньги других налогоплательщиков", - заявил глава израильского правительства.

При этом он подчеркнул, что те, кто отказываются вакцинироваться, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Напомним, правительство Израиля вернуло COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек, а также запретило жителям страны посещать Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию из-за коронавируса.

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