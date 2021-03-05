Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19, - Нетаньяху
Израиль покончил с коронавирусом и положил конец пандемии. Это благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.
Нетаньяху подчеркнул, что какое-то время людям еще придется носить маски, однако Израиль уже на пути к полному выходу из пандемии.
"Израиль стал первой страной в мире, которая вышла из COVID. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - отметил премьер, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.
"Мы подаем пример для всего мира и очень гордимся этим", - заявил чиновник.
Напомним, 90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech или уже переболели коронавирусом.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.