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Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19, - Нетаньяху

Новина українською → Иерусалим, Пятница 05 марта 2021 10:16
Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19, - Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху (facebook com Netanyahu)
Автор: Анастасия Рокитна

Израиль покончил с коронавирусом и положил конец пандемии. Это благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что какое-то время людям еще придется носить маски, однако Израиль уже на пути к полному выходу из пандемии.

"Израиль стал первой страной в мире, которая вышла из COVID. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - отметил премьер, рассказывая о новой системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

"Мы подаем пример для всего мира и очень гордимся этим", - заявил чиновник.

    Напомним, 90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech или уже переболели коронавирусом.

    Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.

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