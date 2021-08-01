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Израиль уничтожит 80 тысяч доз вакцины Pfizer: срок годности истек в полночь

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Израиль, Воскресенье 01 августа 2021 03:40
Израиль уничтожит 80 тысяч доз вакцины Pfizer: срок годности истек в полночь Фото: Израиль уничтожат 80 тысяч доз вакцины Pfizer
Автор: Наталья Скороход

В Израиле собираются утилизировать 80 тысяч доз вакцины Pfizer. Срок годности этой вакцины истекает в полночь 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Стоимость вакцин Pfizer-BioNTech, которую собираются уничтожить, составляет 1,8 миллиона долларов. Компания Pfizer отказалась продлить срок годности своей вакцины.

Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", - заявило Министерство здравоохранения.

Также там отметили, что государство подписало конфиденциальные соглашения и не может раскрыть точное количество вакцин.

Издание отметило, что Израиль ранее не выбрасывал такое большое количество вакцин за все время пандемии.

Отметим, что в Израиле вакцинацию населения от коронавируса проводят вакциной Pfizer и страна не знает проблем с вакцинами.

Напомним, в Израиле впервые начали вакцинацию населения третьей дозой вакцины. Прививки получат люди от 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Израиле будут вакцинировать детей от 5 лет.

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