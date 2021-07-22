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Израиль возвращает COVID-пропуска и вводит запрет на посещение четырех стран

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Четверг 22 июля 2021 19:36
Израиль возвращает COVID-пропуска и вводит запрет на посещение четырех стран Фото: Израиль возвращает COVID-пропуска и вводит запрет на посещение четырех стран (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий при участии более 100 человек. Также жителям страны запретили посещать четыре страны из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Министры проголосовали за возвращение правил, начиная с текущей недели.

Согласно плану, на мероприятиях с участием более 100 человек все посетители старше 12 лет должны будут предъявить либо сертификат о вакцинации или выздоровлении, либо отрицательный тест на COVID за последние 72 часа.

Новый COVID-пропуск коснется спортивных и культурных мероприятий, а также спортивных залов, ресторанов, конференций, туристических достопримечательностей и синагог.

Кроме того, жителям Израиля теперь запрещено посещать Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию.

"Эти четыре страны присоединятся к растущему списку мест, куда израильтянам запрещено летать; если их поймают на этом, то по возвращении им грозит значительный штраф", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в пятницу.

Отметим, что израильтянам уже запрещено путешествовать в Россию, Мексику, Южную Африку, Индию, Аргентину, Бразилию, Беларусь, Узбекистан, Испанию и Киргизию из-за высокого уровня заболеваемости на COVID в этих странах.

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