Израиль может ввести "зеленые паспорта" для детей. Их вакцинация еще не началась
Министерство здравоохранения Израиля предлагает ввести временные "зеленые паспорта" для детей, хотя их вакцинация от коронавируса еще не началась. Решение будет принято в ближайшие дни.
Об этом пишут "Новости Израиля".
Сообщается, что дети в Израиле до сих пор лишены возможности посещать театры, концерты и прочее, поскольку "зеленые паспорта" выдают только вакцинированным. Также отмечается, что от этого страдают целые отрасли общественного питания, такие как McDonald's, основными клиентами которых являются дети, а также детские учреждения культуры.
Предлагается выдавать временный "зеленый паспорт" детям на несколько дней по результатам тестирований в больничных кассах. Ожидается, что решение примут в ближайшие дни и касаться оно будет только детей.
Напомним, ранее в Израиле объявили, что в мае откроют страну для вакцинированных иностранных туристов. Однако туристам все равно нужно будет делать ПЦР-тесты.
Также ранее в Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. При этом масочный режим сохраняется для закрытых помещений. Израиль уже вплотную приблизился к формированию коллективного иммунитета от COVID.