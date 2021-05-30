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В Израиле детям предлагают вводить только одну дозу COVID-вакцины

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Израиль, Воскресенье 30 мая 2021 06:05
В Израиле детям предлагают вводить только одну дозу COVID-вакцины Фото: в Израиле хотят перейти к вакцинации подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле, самой вакцинированной стране в мире, задумались о вакцинации от коронавируса детей и подростков. Правда, младшему поколению предлагают вводить только одну дозу вакцины.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Израиле рассматривают возможность введения детям только одной дозы вакцины от COVID-19 вместо обычных двух. Такое предложение поступило после сообщений о легких проблемах со здоровьем у некоторых подростков, прошедших вакцинацию.

Тревожные сообщения о побочных эффектах у подростков сейчас рассматривают органы здравоохранения США. Им поступили десятки сообщений о легких проблемах с сердцем - заболевании, называемом миокардитом.

Заболевание у вакцинированных молодых людей в США появлялось после вакцинации вакцинами Pfizer-BioNtech и Moderna. Как известно, именно Pfizer вакцинировали от коронавируса в Израиле почти всех взрослых.

В Израиле, апрельский отчет Министерства здравоохранения о побочных эффектах вакцины Pfizer-BioNtech вызвал опасения по поводу возможной связи между второй прививкой и несколькими десятками случаев миокардита.

В сообщении говорится, что 60 больных миокардитом прошли курс лечения и выписаны из больницы в хорошем состоянии. Двое из пациентов, которые, как сообщается, были здоровы до вакцинации, в том числе 22-летняя женщина и 35-летний мужчина, умерли.

Напомним, в Израиле вакциной Pfizer вакцинировали наибольшую часть населения в мире. Опыт этой страны помог оценить, насколько эффективна вакцина.

Ранее сообщалось, что в Израиле от коронавируса вакцинировали 75 процентов населения.

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