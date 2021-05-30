В Израиле детям предлагают вводить только одну дозу COVID-вакцины

В Израиле , самой вакцинированной стране в мире, задумались о вакцинации от коронавируса детей и подростков. Правда, младшему поколению предлагают вводить только одну дозу вакцины.

В Израиле рассматривают возможность введения детям только одной дозы вакцины от COVID-19 вместо обычных двух. Такое предложение поступило после сообщений о легких проблемах со здоровьем у некоторых подростков, прошедших вакцинацию.

Тревожные сообщения о побочных эффектах у подростков сейчас рассматривают органы здравоохранения США. Им поступили десятки сообщений о легких проблемах с сердцем - заболевании, называемом миокардитом.

Заболевание у вакцинированных молодых людей в США появлялось после вакцинации вакцинами Pfizer-BioNtech и Moderna. Как известно, именно Pfizer вакцинировали от коронавируса в Израиле почти всех взрослых.

В Израиле, апрельский отчет Министерства здравоохранения о побочных эффектах вакцины Pfizer-BioNtech вызвал опасения по поводу возможной связи между второй прививкой и несколькими десятками случаев миокардита.