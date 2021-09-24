В Израиле хотят ограничить массовые собрания: тяжелобольных становится больше
В Израиле чиновники здравоохранения призывают ограничить массовые собрания. Проблема в том, что растет не только заболеваемость коронавирусом в стране, но и количество серьезно случаев остается высоким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что ученики должны вернуться в школы, поэтому, чтоб избежать высокой заболеваемости, нужно сократить количество людей на массовых мероприятиях.
"Есть приоритеты правильно открывать школы, отправлять учеников обратно на учебу. Но переполненные футбольные поля и мероприятия не подходят с учетом уровня заболеваемости в больницах", - заявил он.
Он добавил, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки из-за коронавируса, а помимо этого медучреждения должны принимать пациентов с другими болезнями.
"Система здравоохранения очень напряжена и находится под большим давлением", - сказал он.
Глава Министерства здравоохранения Нахман Эш также призвал кабинет министров собраться и обсудить вопрос об уменьшении размера общественных собраний. По его словам, непривитые израильтяне "обременяют больницы", поскольку большинство тяжелобольных не полностью вакцинированы.
"Их болезнь более тяжелая, мы ясно видим это в этой волне", - сказал Эш.
Он предупредил, что существует нехватка рабочей силы, необходимой для работы всех аппаратов ЭКМО для лечения серьезных случаев COVID-19.
ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов.
Напомним, что в Израиле невакцинированных учителей не допустят к работе. Также им не будут платить зарплату.
Ранее сообщалось, что в Израиле школьников после возвращения с каникул обязали сдавать тесты на коронавирус.