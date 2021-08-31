ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле классы, где вакцинировано менее 70% детей, переведут на дистанционку

Новина українською →
Израиль, Вторник 31 августа 2021 01:41
В Израиле классы, где вакцинировано менее 70% детей, переведут на дистанционку Фото: в Израиле классы, где вакцинировано менее 70% детей, переведут на дистанционку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле вводят дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, которые коснуться и сферы образования. Там классы, где вакцинировано менее 70% детей, переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

30 августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвал заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом. Комиссия прияла ряд новых правил, которые коснуться образовательного процесса.

В частности говорится, что уже с 1 сентября все классы, в которых менее 70% учащихся получили первую прививку от коронавируса, будут обучаться дистанционно.

Эти правила распространяются на учеников 8-12 классов в "красных" городах, где показатели заболеваемости высокие.

Также, начиная с сентября, учащимся, находящимся на дистанционном обучении, будет предложено пройти вакцинацию в школах. Это делается доя того, чтобы классы могли перейти на очную форму обучения.

Напомним, что в Израиле третью дозу вакцины могут получить все желающие.

Ранее сообщалось, что в школах Израиля начнут прививать детей от коронавируса. Вакцинация проводится с согласия родителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе