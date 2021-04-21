В Израиле планируют новый этап COVID-вакцинации: будут делать прививки детям
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране планируют новый цикл прививок через полгода. Вероятно, в рамках нового этапа прививки будут делать детям.
Об этом сообщает Associated Press.
Нетаньяху заявил, что Pfizer и Moderna поставят в Израиль дополнительные 16 миллионов доз.
"Поэтому подготовьте свои руки, мышцы - те, кто хочет, а также своих детей. По нашим подсчетам, к тому времени будут утверждены вакцины для детей", - сказал глава правительства.
Многие медицинские эксперты считают, что вакцинированным людям может потребоваться усилитель для поддержания уровня иммунитета.
В Израиле 90% взрослого населения или были привиты, или выздоровели от COVID-19. Это позволило правительству за последние недели вновь открыть школы, магазины, рестораны и главный аэропорт.
На этой неделе правительство заявило, что люди больше не должны носить маски на открытом воздухе.
Также стало известно, что Израиль и Украина планируют запустить зеленые паспорта для путешествий. Они будут подтверждать наличие прививки.
Напомним, Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно потребуются ПЦР-тесты.
Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.