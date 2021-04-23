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В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID

Новина українською → Тель-Авив, Пятница 23 апреля 2021 19:18
В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID Фото: в Израиле за минувшие сутки не зафиксировали ни одного летального случая (enlacejudio.com)
Автор: РБК-Украина

В Израиле за минувшие сутки не выявили ни одного летального случая от коронавируса. Это произошло впервые за 10 месяцев.

Об этом сообщает Times of Israel.

Предыдущий раз о сутках без летальных случаев от COVID в Израиле сообщали 29 июня прошлого года.

Отмечается, что за минувшие сутки в Израиле сделано 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными.

Общее количество больных в настоящее время уменьшилась до 1 897 человек, 160 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 97 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В стране с начала пандемии подтверждено 837 870 случаев COVID-19, из них 6 346 летальных.

В Израиле 90% взрослого населения или были привиты, или выздоровели от COVID-19. Это позволило правительству за последние недели вновь открыть школы, магазины, рестораны и главный аэропорт.

Напомним, на этой неделе правительство заявило, что люди больше не должны носить маски на открытом воздухе.

Также стало известно, что Израиль и Украина планируют запустить зеленые паспорта для путешествий. Они будут подтверждать наличие прививки.

Кроме того, Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно потребуются ПЦР-тесты.

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