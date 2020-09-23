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В Израиле зафиксировали антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

Новина українською → Израиль, Среда 23 сентября 2020 09:53
В Израиле зафиксировали антирекорд по количеству заболевших коронавирусом Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле за 22 сентября подтвердили 6 861 заболеваний коронавирусом. Это является антирекордом по количеству случаев в сутки.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Правительство Израиля сообщило также, что за сутки было проведено рекордное количество тестирований на COVID-19 - 59 169.

При этом показатель выявления коронавируса также является одним из самых высоких за время "второй волны". Сейчас COVID-19 выявляют в 11,6% случаев при проведении теста. Рекорд был зафиксирован 6 сентября - 11,7% тестов дали положительный результат. Во время "первой волны" рекордом является 13,5% выявлений (27 марта).

Напомним, с 18 сентября в Израиле вернули жесткий карантин. В частности, в стране закрыли школы и торговые центры, гражданам запретили отдаляться от дома на более чем 500 метров. Ограничения будут действовать до 11 октября.

При этом правительство Израиля решило не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. Однако авиационное сообщение между Израилем и зарубежными странами будет поддерживаться в сокращенном режиме.

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