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Молитвы на улице и закрытые синагоги: Израиль вводит герметичный карантин

Новина українською → Израиль, Четверг 24 сентября 2020 13:28
Молитвы на улице и закрытые синагоги: Израиль вводит герметичный карантин Фото: медик в Израиле (enlacejudio.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Израиль 25 сентября с 14:00 вводит так называемый "герметичный" карантин. На две недели в стране будет прекращена работа государственного и частного сектора за исключением объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Так, с 25 сентября по 11 октября будут введены следующие ограничения:

  • закрывают рынки;
  • запрещено отходить от места проживания далее, чем на 1 км (за исключением ряда случаев);
  • молитвы и демонстрации разрешены лишь на открытом пространстве группами не более 20 человек. Все участники должны находиться на расстоянии не более 1 км от дома;
  • закрывают все синагоги, кроме поста в Йом Кипур;
  • общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме;
  • все спортивные мероприятия, кроме международных, будут отменены.

Еще ожидается решение относительно работы образовательных учреждения для детей с особыми потребностями и работы международного аэропорта.

Напомним, с 18 сентября в Израиле ужесточили карантин. Такие меры стали самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Как писало РБК-Украина, в Израиле за прошедшие сутки подтвердили более 11 тысяч случаев коронавируса. Это новый антирекорд в стране.

Кроме этого сообщалось, что израильское правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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