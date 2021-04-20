В Израиле заявили о частичной эффективности вакцины Pfizer против "индийского" штамма COVID

В Израиле зарегистрировали уже восемь случаев варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Там считают, что вакцина Pfizer / BioNTech является по крайней мере частично эффективной против этого штамма.

Первые семь случаев индийского варианта коронавирус были обнаружены в Израиле на прошлой неделе среди людей, прибывших из-за границы и которые прошли предварительное тестирование.

"Складывается впечатление, что вакцина Pfizer имеет против него (индийского штамма COVID-19) эффективность, хотя и пониженную", - сказал Леви в эфире общественного радио Kan, уточнив, что количество случаев индийского варианта в Израиле сейчас увеличилось до восьми.

В Израиле, численность населения которого составляет 9,3 млн человек, полностью привили около 81% граждан или резидентов в возрасте от 16 лет. Инфекции и госпитализации с COVID-19 резко уменьшились.