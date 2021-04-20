В Израиле заявили о частичной эффективности вакцины Pfizer против "индийского" штамма COVID
В Израиле зарегистрировали уже восемь случаев варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Там считают, что вакцина Pfizer / BioNTech является по крайней мере частично эффективной против этого штамма.
Об этом 20 апреля заявил гендиректор министерства здравоохранения Израиля Хези Леви, передает Reuters.
Первые семь случаев индийского варианта коронавирус были обнаружены в Израиле на прошлой неделе среди людей, прибывших из-за границы и которые прошли предварительное тестирование.
"Складывается впечатление, что вакцина Pfizer имеет против него (индийского штамма COVID-19) эффективность, хотя и пониженную", - сказал Леви в эфире общественного радио Kan, уточнив, что количество случаев индийского варианта в Израиле сейчас увеличилось до восьми.
В Израиле, численность населения которого составляет 9,3 млн человек, полностью привили около 81% граждан или резидентов в возрасте от 16 лет. Инфекции и госпитализации с COVID-19 резко уменьшились.
Напомним, в начале апреля в Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.
Эксперты опасаются, что "индийский" штамм коронавируса может быть более или менее восприимчивым к вакцинам.
Кроме того, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.