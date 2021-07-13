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Johnson & Johnson и AstraZeneca стремятся снизить риск образования тромбов после вакцин, - WSJ

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Вторник 13 июля 2021 16:32
Johnson & Johnson и AstraZeneca стремятся снизить риск образования тромбов после вакцин, - WSJ Фото: Johnson & Johnson и AstraZeneca стремятся снизить риск образования тромбов после вакцин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих вакцин от коронавируса. В частности, чтобы снизить или полностью исключить риск возникновения тромбоза после вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам нескольких специалистов, которые принимают участие в исследованиях, быстро развивающиеся идеи о том, как образуются тромбы, усиливают надежды на выявление причины и возможное изменение конструкции вакцины AstraZeneca к следующему году.

По их словам, еще слишком рано говорить о том, можно ли модифицировать любую из этих вакцин, и будет ли это иметь коммерческий смысл.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания поддерживает "продолжение исследований и анализа, которые мы проводим совместно с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения".

В свою очередь компания AstraZeneca заявила, что она "активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти крайне редкие случаи нарушения свертываемости крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения".

Помимо научных препятствий, модификации могут потребовать изменения прав собственности или одобрения регулирующих органов. Тем не менее беспрецедентный масштаб и срочность внедрения вакцины от коронавируса может ускорить научные исследования и решение юридических вопросов так же, как это ускорило разработку вакцин в первую очередь.

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