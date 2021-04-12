Johnson & Johnson начала поставки в ЕС однодозовой COVID-вакцины
Компания Johnson & Johnson 12 апреля начала поставки в ЕС вакцины против COVID-19 с однодозовым введением. До конца июня планируется поставить 55 миллионов доз.
Об этом заявили представители Европейского Союза и компания, передает Reuters.
Изначально компания планировала начать свои поставки в начале апреля, но отложила их из-за проблем с производством.
"Первые дозы сегодня покидают склады для государств-членов (ЕС - ред.)", - сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в понедельник.
"Johnson & Johnson сегодня начинает поставки вакцин в ЕС. Очень хорошая новостей", - сказал евродепутат Петер Лезет.
Американская компания обязалась доставить в ЕС 55 миллионов доз к концу июня и еще 120 миллионов в третьем квартале, заявил в этом месяце комиссар ЕС по промышленности Тьери Бретон.
"Совсем недавно было непонятно, будет ли выполнено это обещание. Однако 50 миллионов доз являются точными во втором квартале",- сказал Лезет, отметив, что он получил эту информацию от компании и от Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин.
Пресс-секретарь Johnson & Johnson подтвердила, что компания начала поставки в понедельник в страны ЕС, Норвегии и Исландии. Там заявили, что имеют целью поставить в 2021 году в ЕС, Норвегию и Исландию 200 миллионов доз.
Напомним, европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.