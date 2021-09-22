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Кабмин хочет разрешить работу садиков и младших классов независимо от зоны карантина

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Среда 22 сентября 2021 14:24
Кабмин хочет разрешить работу садиков и младших классов независимо от зоны карантина Фото: министр образования Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины планирует разрешить работы садиков, а также младших классов во время карантина. В частности, работа учреждений не будет зависеть от введенной зоны карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Также совместно с Минздравом считаем целесообразным предусмотреть возможность посещения учебных заведений для соискателей школьного образования, специальных учреждений общего среднего образования и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования независимо от уровня эпидопасности", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Он также добавил, что воспитанники садиков и ученики начальных классов нуждаются в непосредственном контакте с педагогическими работниками.

"И именно поэтому сегодня мы инициируем изменения в постановление Кабмина, где будет разрешено посещение учебных заведений дошкольникам, ученикам 1-4 классов учебных заведений", - добавил министр.

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