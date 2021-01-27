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Кабмин хочет упростить процесс закупки вакцин в Украину: приняты два документа

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 13:19
Кабмин хочет упростить процесс закупки вакцин в Украину: приняты два документа Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины утвердил документы, которые дадут возможность закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних барьеров. Такие инструменты применяют в США, Великобритании и Франции.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет вакцинацию населения от коронавируса в феврале.

"Сегодня мы утвердили два важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних барьеров. Речь идет о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements)", - заявил он.

По его словам, это даст возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Теперь решение за Радой.

"Этот инструмент применяют такие передовые страны как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия и другие", - отметил он.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решение COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.

Также премьер сообщил, что в Украине параллельно с государственной должна начаться платная вакцинация.

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