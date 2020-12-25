Кабмин придумал, как ускорить получение COVID-вакцины. Хотят привлечь "Мрию"

Кабинет министров планирует предложить компаниям-разработчикам вакцины от коронавируса услуги по транспортировке препаратов самолетом "Мрия". Кабмин рассчитывает, что это позволит ускорить получение COVID-вакцины Украиной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, правительство уже готовит предложение компаниям Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

"Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди", - пояснил он.

Напомним, до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл три пути для получения вакцины от коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что ведет переговоры с лидерами стран ЕС, чтобы ускорить получение Украиной вакцины от коронавируса.