Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

Полное интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для РБК-Украина будет опубликовано во вторник, 11 мая.