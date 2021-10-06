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Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации

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Украина, Среда 06 октября 2021 13:39
Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации Фото: Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров выделил из государственного бюджета 25 млн гривен на популяризацию кампании вакцинации от коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято в среду, 6 октября во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации

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