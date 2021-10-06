Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации
Фото: Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров выделил из государственного бюджета 25 млн гривен на популяризацию кампании вакцинации от коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято в среду, 6 октября во время заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
"Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.