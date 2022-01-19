ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин выделил средства на закупку 1,2 млн доз COVID-вакцин

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 13:47
Кабмин выделил средства на закупку 1,2 млн доз COVID-вакцин Фото: Кабмин выделил средства на закупку 1,2 млн доз COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров направил дополнительные средства на закупку вакцин от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канале.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

"Правительство направляет дополнительные средства на закупку 1,2 млн доз вакцины от COVID-19", - написал нардеп.

Кабмин выделил средства на закупку 1,2 млн доз COVID-вакцин

Вместе с тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко инициировал урегулирования ряда вопросов функционирования информационно-аналитической системы "MedData", а также предложил изменить перечень лекарств и медсредств, которые закупаются на основании соглашений о закупке со специализированными организациями.

Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Добавим, также правительство сегодня расширило сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Так, украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе