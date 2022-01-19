Кабмин выделил средства на закупку 1,2 млн доз COVID-вакцин
Кабинет министров направил дополнительные средства на закупку вакцин от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канале.
Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.
"Правительство направляет дополнительные средства на закупку 1,2 млн доз вакцины от COVID-19", - написал нардеп.
Вместе с тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко инициировал урегулирования ряда вопросов функционирования информационно-аналитической системы "MedData", а также предложил изменить перечень лекарств и медсредств, которые закупаются на основании соглашений о закупке со специализированными организациями.
Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
Добавим, также правительство сегодня расширило сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Так, украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.