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Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении

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Канада, Суббота 15 мая 2021 02:57
Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении Фото: в Канаде ослабят карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Для жителей Канады, которые вакцинированы от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу агентство общественного здравоохранения Канады предложило рекомендации 10 провинциям, которые несут ответственность за ограничения общественного здравоохранения.

Агентство заявляет, что после того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы, некоторые ограничения могут быть ослаблены. Канадцам разрешат небольшие собрания на открытом воздухе с семьей и друзьями, кемпинги и пикники. Также вернут занятия спортом в помещении. Приблизительно это может случиться осенью.

"Я думаю, что маски могут быть последним слоем многослойной защиты, которую мы посоветуем людям снимать", - сказала директор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе разрешено в Канаде.

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более чем половина взрослого населения. При этом 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.

Напомним, в Беларуси выявили собственный штамм коронавируса. Он оказался заразным также, как и "индийский" штамм.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.

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