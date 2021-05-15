Канада ослабит карантин для вакцинированных людей: разрешат собрания и спорт в помещении

Для жителей Канады, которые вакцинированы от коронавируса , ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

В пятницу агентство общественного здравоохранения Канады предложило рекомендации 10 провинциям, которые несут ответственность за ограничения общественного здравоохранения.

Агентство заявляет, что после того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы, некоторые ограничения могут быть ослаблены. Канадцам разрешат небольшие собрания на открытом воздухе с семьей и друзьями, кемпинги и пикники. Также вернут занятия спортом в помещении. Приблизительно это может случиться осенью.

"Я думаю, что маски могут быть последним слоем многослойной защиты, которую мы посоветуем людям снимать", - сказала д иректор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе разрешено в Канаде.

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более чем половина взрослого населения. При этом 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.