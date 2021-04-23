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Канада приостановила пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за COVID-19

Новина українською → Оттава, Пятница 23 апреля 2021 21:06
Канада приостановила пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за COVID-19 Фото: флаг Канады (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Власти Канады ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Об этом сообщил глава Минтранса Канады Омар Альгабра, передает Reuters.

"Большое число заболевших COVID-19 выявляется среди пассажиров, прибывающих из Индии и Пакистана. Министерство транспорта Канады издало распоряжение о приостановке пассажирских авиаперевозок из этих стран", - заявил министр, уточнив, что запрет вводится на срок 30 дней.

Он также призвал сограждан отказаться от поездок в Индию и Пакистан из-за риска заражения коронавирусом. В Минздраве Канады в свою очередь отметили, что приостановка пассажирского авиасообщения поможет ведомству получить больше данных об эпидемиологической обстановке в этих странах.

Напомним, в Индии ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться несколько дней подряд. Страна побила мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.

Отметим, в начале неделе Индия заявила о наступлении второй волны коронавируса в стране. Число новых пациентов стремительно продолжает расти более 40 дней. Вспышка наблюдается на фоне одной из самых широких кампаний по вакцинации от COVID.

На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в Индии власти Пакистана ужесточили карантинные меры. Кроме того, для контроля за их соблюдением принято привлечь военных.

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