Канада приостановила пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за COVID-19

Власти Канады ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

"Большое число заболевших COVID-19 выявляется среди пассажиров, прибывающих из Индии и Пакистана. Министерство транспорта Канады издало распоряжение о приостановке пассажирских авиаперевозок из этих стран", - заявил министр, уточнив, что запрет вводится на срок 30 дней.

Он также призвал сограждан отказаться от поездок в Индию и Пакистан из-за риска заражения коронавирусом. В Минздраве Канады в свою очередь отметили, что приостановка пассажирского авиасообщения поможет ведомству получить больше данных об эпидемиологической обстановке в этих странах.