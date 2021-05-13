Канадская провинция Квебек отказалась от широкого использования вакцины AstraZeneca

С 13 мая канадская провинция Квебек больше не будет предлагать первые дозы вакцины против коронавируса AstraZeneca . При этом вакцину будут использовать для людей, которые уже получили первый укол этим препаратом.

Несколько провинций приняли подобные решения в понедельник и вторник, причем большинство ссылались на беспокойство относительно поставок. Однако провинция Онтарио также отметила, что обеспокоена риском возникновения тромбоза.

Для вторых уколов будут привлекать вакцины AstraZeneca из текущих и будущих поставок.

Напомним, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca против коронавируса. В частности, он не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными исками. Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства. При этом в Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.