После каникул школы могут перейти на дистанционное обучение, - Шмыгаль

Украинские школы будут иметь возможность перейти на дистанционное обучение после завершения осенних каникул. Этот вариант включат в постановление Кабмина по каникулам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки, чтобы в заведениях среднего образования рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - сказал Шмыгаль.

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