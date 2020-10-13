ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После каникул школы могут перейти на дистанционное обучение, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Вторник 13 октября 2020 16:48
После каникул школы могут перейти на дистанционное обучение, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украинские школы будут иметь возможность перейти на дистанционное обучение после завершения осенних каникул. Этот вариант включат в постановление Кабмина по каникулам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки, чтобы в заведениях среднего образования рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - сказал Шмыгаль.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус школа
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19