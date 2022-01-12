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Каннабис защищает от заражения коронавирусом, - исследование

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Среда 12 января 2022 14:27
Каннабис защищает от заражения коронавирусом, - исследование Фото: каннабис блокирует попадание коронавируса в организм (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Исследование Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США показало, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Таким образом человек может не заразиться COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

По данным исследования, каннабигеролиновая кислота CBGA, и каннабидиолиновая кислота CBDA, соединяются со спайк-белоком. Именно против него направлены все существующие вакцины и терапия антителами.

"Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты "Дельта" и "Омикрон", - отметили ученые.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разработало проект закона об обороте медицинской марихуаны. В Раду он будет внесен в ближайшие месяцы.

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