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Карантин в Украине: две области остаются в "оранжевой зоне"

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Суббота 15 января 2022 08:45
Карантин в Украине: две области остаются в "оранжевой зоне" Фото: Ивано-Франковская и Сумская области остаются в оранжевой зоне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 15 января 2022 года две области остаются в "оранжевой зоне" карантина в Украине. Ситуация с коронавирусом в остальных регионах соответствует "зеленому уровню".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "оранжевой зоне" остаются Ивано-Франковская и Сумская область. Причем на Прикарпатье вырос коэффициент выявления случаев инфицирования почти до 26%. Целевой показатель максимум в 20% превышается уже третий день подряд.

Кроме того, немного улучшилась ситуация с госпитализациями в Сумской области, в которой за минувшие сутки больше пациентов выписались, чем попали в больницы.

Карантин в Украине: две области остаются в &quot;оранжевой зоне&quot;

Фото: ситуация с коронавирусом в Украине

Отметим, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной зоне". Но в "оранжевой зоне" местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина заявил, что пока у властей нет планов по ужесточению карантина из-за угрозы распространения штамма "Омикрон".

При этом эксперты прогнозируют значительный рост заболеваемости коронавирусом уже в этом месяце.

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