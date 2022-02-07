ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карантин в Украине. "Красная" зона может расшириться, в "желтой" - только четыре области

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 09:03
Карантин в Украине. "Красная" зона может расшириться, в "желтой" - только четыре области Фото: в Украине может расшириться "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине, по состоянию на 7 февраля, в "красной" зоне карантина находятся две области, но эта зона может расшириться в ближайшее время. Большинство регионов - "оранжевые" и только четыре - "желтые".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой введения такого же локдауна Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

Карантин в Украине. &quot;Красная&quot; зона может расшириться, в &quot;желтой&quot; - только четыре области

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе