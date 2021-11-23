Карантин в Украине: в пяти "красных" областях и Киеве только один показатель не в норме

В Украине в двух областях полностью стабилизировалась ситуация с COVID - Луганской и Львовской. В пяти областях и Киеве - только один показатель Минздрава не стабилизировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что эти регионы выходят из этой зоны.

В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.

В этой зоне находятся 19 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

Полтавская, Харьковская, Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне: