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Карантин в Украине: в пяти "красных" областях и Киеве только один показатель не в норме

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 08:57
Карантин в Украине: в пяти "красных" областях и Киеве только один показатель не в норме Фото: в Украине улучшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в двух областях полностью стабилизировалась ситуация с COVID - Луганской и Львовской. В пяти областях и Киеве - только один показатель Минздрава не стабилизировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в пяти &quot;красных&quot; областях и Киеве только один показатель не в норме

"Красная" зона

По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что эти регионы выходят из этой зоны.

В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Черновицкая области.
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