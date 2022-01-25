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Карантин в Украине: "оранжевых" областей большинство, "желтых" - 10

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Киев, Вторник 25 января 2022 10:15
Карантин в Украине: "оранжевых" областей большинство, "желтых" - 10 Фото: в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей. Одна область "красная", а 10 - "желтые".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Карантин в Украине: &quot;оранжевых&quot; областей большинство, &quot;желтых&quot; - 10

"Красная" зона

В этой зоне пока находится только Ивано-Франковская область. Но под угрозой попадания "оранжевые" Ровенская, Львовская и Винницкая области.

"Оранжевая" зона

Сегодня в этой зоне 14 областей:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Львовская,
  7. Одесская,
  8. Ровенская,
  9. Сумская,
  10. Тернопольская,
  11. Харьковская,
  12. Хмельницкая,
  13. Черниговская,
  14. Черновицкая.

"Желтая" зона

Сейчас в этой зоне 10 регионов:

  1. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Запорожская,
  4. Киевская,
  5. Кировоградская,
  6. Луганская,
  7. Николаевская,
  8. Полтавская,
  9. Херсонская,
  10. Черкасская области.
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