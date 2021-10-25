Карантин в Украине продолжают ужесточать. Кто в "красной" зоне

"Красная" зона карантина в Украине продолжает расширяться. По состоянию на 25 октября в этой зоне находятся шесть областей, а уже завтра их будет восемь.

Подробнее о том, кто попал в "красную" зону и какие ограничения ввели - в материале РБК-Украина .

Кто в "красной" зоне

Первой областью, попавшей в "красную" зону стала Херсонская. С 15 октября там введены максимальные ограничения. Далее "красная" зона расширилась еще на четыре области - Одесскую, Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую, а с 23 октября и на Сумскую.

С 26 октября ограничения "красной" зоны начнут действовать также в Николаевской и Ровенской областях.

Правила "красной" зоны

При попадании в "красную" зону в регионе запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

В отличие от прошлого года, в этом году ограничений "красной" зоны можно избежать. Для этого нужна стопроцентная вакцинация. Так, если, например, в кинотеатре все сотрудники и посетители получили две дозы вакцины - кинотеатр может работать без ограничений.

Закрывают ли транспорт

С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть лишь при наличии сертификата вакцинации, негативного ПЦР-теста или теста на антиген. При этом, из "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины, а вот в "красную" нужен полный курс - две дозы. На детей эти правила не распространяются.

Ограничения на межобластные перевозки действуют по всей територии страны.

Что касается городского транспорта и передвижения в пределах области, их работу регулирует местная власть. Так, решением городских комиссий ТЭБ и ЧС власти на местах могут вводить отдельные ограничения на транспорт. В частности, этим правом воспользовалась Запорожская область, которая требует у пассажиров тест или вакцинацию в городском транспорте.