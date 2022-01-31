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Карантин в Украине: "желтая зона" снова сократилась, больше всего "оранжевых" областей

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Киев, Понедельник 31 января 2022 09:15
Карантин в Украине: "желтая зона" снова сократилась, больше всего "оранжевых" областей Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 31 января в "желтой" зоне карантина находятся 7 областей Украины. В "красной" зоне сегодня две области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону.

Карантин в Украине: &quot;желтая зона&quot; снова сократилась, больше всего &quot;оранжевых&quot; областей

"Красная" зона

  • Ивано-Франковская область.
  • Ровенская область.

"Оранжевая" зона

  • Винницкая область.
  • Волынская область.
  • Донецкая область.
  • Житомирская область.
  • Закарпатская область.
  • Запорожская область.
  • Львовская область.
  • Николаевская область.
  • Одесская область.
  • Сумская область.
  • Тернопольская область..
  • Луганская область.
  • Хмельницкая область.
  • Черкасская область.
  • Черниговская область.
  • Черновицкая область.

"Желтая" зона

  • г. Киев.
  • Днепропетровская область.
  • Киевская область.
  • Кировоградская область.
  • Харьковская область.
  • Полтавская область.
  • Херсонская область.
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