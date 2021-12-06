Киев переходит в "желтую" зону
Киев выходит из "красной" зоны адаптивного карантина. С полуночи вторника, 7 декабря, столица будет находиться в "желтой зоне".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал он.
Какие ограничения действую сейчас
В столице, которая с начала ноября находилась в "красной" зоне карантина, действуют следующие ограничения:
Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:
- заведения питания,
- гостиницы,
- учреждения и заведения социальной защиты,
- спортзалы и фитнес-центры,
- ЦПАУ,
- Управление труда и соцзащиты,
- Управление пенсионного фонда,
- ТРЦ;
Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
При этом метрополитен и другой общественный транспорт Киева работает в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте для осуществления поездки.
Какие меры будут действовать с 7 декабря
Так, с завтрашнего дня в Киеве будет запрещена:
- работа образовательных учреждений, в которых привиты по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа ресторанов и баров, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Однако эти меры не будут действовать, в случае если все сотрудники и посетители будут иметь один из следующих документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
Отметим, что "желтый" сертификат о вакцинации теперь действует до 30 дней.