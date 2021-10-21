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Киев приближается к "красной" зоне. Ограничат ли транспорт: ответ КГГА

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Четверг 21 октября 2021 18:31
Киев приближается к "красной" зоне. Ограничат ли транспорт: ответ КГГА Фото: в Киеве транспорт продолжит работать в обычном режиме, в случае попадания в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В случае попадания Киева в "красную" зону адаптивного карантина работу транспорта прекращать не будут. Он продолжит работать в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировой практике", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что Киев перейдет в "красную" зону карантина, и такое решение будет принято в пятницу.

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