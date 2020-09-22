ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев стал первым регионом Украины, где выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 22 сентября 2020 11:39
Киев стал первым регионом Украины, где выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киев стал первым регионом в Украине, где с начала пандемии зафиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса. За сутки в столице подтвердили 270 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего в столице коронавирус подтвердили у 20 028 человек. При этом 5929 (+61 за сутки) человек уже выздоровели от COVID-19. Умерли в Киеве от коронавируса 325 пациентов (+7). Активными больными остаются 13 774 человека.

Далее по количеству случаев коронавируса идут Львовская (18 793) и Харьковская (15 505) области.

Напомним, всего в Украине с начала пандемии заболели коронавирусом уже более 180 тысяч человек. За прошедшие сутки в стране заболели 2884 человек.

Также РБК-Украина писало, что за сутки от коронавируса вылечились рекордное количество человек - 1 717. Всего в Украине выздоровели уже почти 80 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за коронавируса закрыли пять школ. Всего на карантине находятся 328 классов в 122 столичных школах.

Отметим, Киев в обновленном списке карантинных зон остался в "оранжевой" зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19