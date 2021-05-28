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Киев завтра запустит большой центр COVID вакцинации на базе МВЦ

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Киев, Пятница 28 мая 2021 12:15
Киев завтра запустит большой центр COVID вакцинации на базе МВЦ Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 29 мая, в Киеве запустят большой центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Он находится в районе станции метро "Левобережная".

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра будет работать большой центр вакцинации от COVID-19. Это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом", - отметил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра во Львове начнется вакцинация от коронавируса на стадионе "Арена Львов". Прививки получат те люди, которые зарегистрировались в листе ожидания через приложение "Дія". В первую очередь вакцину получат люди старше 60 лет.

В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две - после обеда (15: 00-19: 00).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что из листа ожидания в приложении "Дія" людей, которые не являются в приоритетных группах, при наличии вакцины будут приглашать и прививать на выходных. Приглашать будут в той очереди, в которой они записывались.

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