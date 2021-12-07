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Киев в "желтой" зоне. Пустят ли в маршрутку без COVID-документов

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 07:30
Киев в "желтой" зоне. Пустят ли в маршрутку без COVID-документов Фото: пустят ли в киевскую маршрутку без COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в полночь Киев вышел из "красной" зоны карантина и перешел в "желтую". В то же время столичные власти решили оставить ограничения для транспорта, которые действовали во время локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Пустят ли в маршрутку без COVID-документов

Как предупредили столичные власти, без ограничений пользоваться общественным транспортом могут только несовершеннолетние. Другим пассажирам для поездки в метро, маршрутке и другом городском транспорте понадобится один из документов:

  • "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации;
  • международное свидетельство о вакцинации или справка 063/о;
  • отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;
  • документ о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, вместе с Киевом в "желтую" зону перешли сегодня 8 регионов Украины.

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