В Киеве будут принимать COVID-больных в роддомах и детских больницах

Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшилась. Больных готовятся принимать в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды, отметили в пресс-службе. Из-за этого зараженных коронавирусом будут размещать в родильных домах и детских больницах.

"Наверное, это самая худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях. В частности, в Киеве более 1800 новых случаев.

Отметим, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Только в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19.

РБК-Украина писало, что Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.