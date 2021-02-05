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В Киеве делают больше всего тестов на COVID-19 - более 255 на 100 тыс. населения, - Кличко

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 13:39
В Киеве делают больше всего тестов на COVID-19 - более 255 на 100 тыс. населения, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине. В день делают более 255 тестов на 100 тысяч населения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

"Столица остается первой по уровню тестирование на коронавирус в Украине. И сегодня этот показатель в Киеве составляет более 255 тестов на 100 000 населения. В коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 335 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител - ИФА-тестов - сделали почти 145 тысяч", - отметил Кличко.

Кличко также напомнил, что ПЦР и ИФА тесты также делают и в частных клиниках и лабораториях столицы.

Продолжают работать в Киеве и мобильные бригады медиков, которые забирают образцы материала для исследования у пациентов дома. Так, с начала работы они отобрали около 204 тысяч образцов биоматериала для ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки обнаружили 4923 новых случаев коронавируса. Выздоровели за вчера 8 185 человек.

Среди больных 230 детей и 222 медработники. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

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