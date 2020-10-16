В Киеве на карантин закрыли восемь школ и три детсада

В Киеве из-за случаев коронавируса закрыты восемь школ и три детских садика. В школах случаи заражения у учителей.

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Закрыты три школы в Печерском районе, три - в Оболонском и по одной - в Подольском и Дарницком.

На дистанционном обучении находятся 598 классов в 192 школах. Всего в Киеве коронавирусом заболели 579 учеников и 449 педагогов.

На карантин закрыты три детских садика, а также 86 групп в 75 садиках.

Напомним, что на утро пятницы в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве. В столице - 455 случаев, 22 человека умерло.

Также Кличко сообщил, что в Киевской городской больнице № 6 пока нет койкомест. Все места заполнены зараженными коронавирусом.

Киев остался в "оранжевой зоне" карантина после обновления зонирования Украины в четверг.