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В Киеве мужчина продавал фальшивые COVID-сертификаты: ему грозит до 6 лет тюрьмы

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Киев, Вторник 12 октября 2021 13:48
В Киеве мужчина продавал фальшивые COVID-сертификаты: ему грозит до 6 лет тюрьмы Фото: в Киеве мужчина продавал фальшивые COVID-сертификаты (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В столице правоохранители задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных COVID-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

После чего, формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы.

Так, сообщницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты.

Правоохранители провели обыски по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного и изъяли: черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другую документацию, подтверждающую противоправную деятельность сообщников.

Сейчас начато уголовное по части третьей статьи 358 УК.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По деятельности медицинских работников - решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Фото: в Киеве задержали мужчину, который продавал фальшивые COVID-сертификаты (kyiv.npu.gov.ua)

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