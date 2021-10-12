В Киеве мужчина продавал фальшивые COVID-сертификаты: ему грозит до 6 лет тюрьмы
В столице правоохранители задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных COVID-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Установлено, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.
После чего, формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы.
Так, сообщницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты.
Правоохранители провели обыски по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного и изъяли: черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другую документацию, подтверждающую противоправную деятельность сообщников.
Сейчас начато уголовное по части третьей статьи 358 УК.
Организатору схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
По деятельности медицинских работников - решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Фото: в Киеве задержали мужчину, который продавал фальшивые COVID-сертификаты (kyiv.npu.gov.ua)