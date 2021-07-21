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В Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации

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Киев, Среда 21 июля 2021 16:30
В Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации Фото: В Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку от коронавируса препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре. Запись на прививку доступна в системе Helsi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

Онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля.

"Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет. При этом в центре вакцинации вакцина CoronaVac доступна для всех.

Кроме того, с 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

"Данные о записи - дата, время и номер бригады - будут доступны в приложении Helsi", - говорится в сообщении.

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