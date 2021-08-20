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В Киеве открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna

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Киев, Пятница 20 августа 2021 10:15
В Киеве открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna Фото: в Киеве открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столице стала доступна онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna. Ревакцинацию можно пройти киевском МВЦ, а также в ряде медучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

"Открыто онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении.

Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа по 5 сентября.

Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.

В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.

"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишитесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.

Однако киевлянам будут доступны одна из 3-х других вакцин, которые будут в наличии в том или ином медучреждении.

Напомним, в Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall.

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