В Киеве открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna
В столице стала доступна онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna. Ревакцинацию можно пройти киевском МВЦ, а также в ряде медучреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.
"Открыто онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении.
Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа по 5 сентября.
Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.
В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.
"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишитесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.
Однако киевлянам будут доступны одна из 3-х других вакцин, которые будут в наличии в том или ином медучреждении.
Напомним, в Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall.