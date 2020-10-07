В Киеве самый высокий в Украине показатель тестов на COVID-19, - Кличко

Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тысяч жителей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Подчеркну, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тысяч жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тысячи образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА на обнаружение антител - сделали около более 25 тысяч тестов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что образцы исследуют также в частных и государственных клиниках.

"В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 1164 образцы. А всего с начала своей работы - около 90 тысяч", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице за минувшие сутки, 6 октября, от коронавируса поправилось больше людей, чем на него заболели. За минувшие сутки выздоровели 349 человек.