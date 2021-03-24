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В Киеве за сутки умерли 49 человек от COVID-19. Это максимум за все время пандемии

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 12:50
В Киеве за сутки умерли 49 человек от COVID-19. Это максимум за все время пандемии Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли еще 49 человек.

Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Кличко заявил, что ситуация с заболеваемостью в Киеве остается сложной, за вчера подтвердили еще 1300 новых случаев COVID-19.

"Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей за сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса", - сообщил он.

Минздрав сегодня утром сообщил, что в стране за вчера заразились коронавирусом еще 14 174 человека. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.

Отметим, Кличко заявил, что локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта. Сейчас город находится в "красной" зоне карантина.

Также стало известно, как будут работать школы Киева после каникул.

Ранее сообщалось, что еще три области Украины на грани попадания в "красную" зону.

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