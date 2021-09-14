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В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина: когда и кого коснется

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 16:34
В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина: когда и кого коснется Фото: глава Госпортребслужбы Киева Олег Рубан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

В Киеве в ближайшее время вернутся штрафы за нарушение карантина для заведений. Штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена "желтая" зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - сообщил Рубан.

По его словам, "желтая" зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

Рубан добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.

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