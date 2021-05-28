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В Киеве на выходных будут отмечать день города: какие карантинные нормы нужно соблюдать 

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Пятница 28 мая 2021 14:00
В Киеве на выходных будут отмечать день города: какие карантинные нормы нужно соблюдать  Фото: в горсовете Киева назвали карантинные ограничения на день города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В эти выходные в Киеве будут отмечать День города. Власти столицы адаптировали массовые мероприятия к действующим карантинным требованиям,

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Жителей и гостей Киева призывают не забывать о соблюдении дистанции, надетой маске, которая закрывает нос и рот, а также использование санитайзеров.

В городе, в соответствии с действующими карантинными ограничениями, запрещено:

  • пребывание в общественных домах и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 процентов мест;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 процентов мест;
  • перевозка в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
  • работа заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
  • размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
  • обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;
  • проведение в учреждениях образования массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
  • деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек – для спортивно-тренировочных групп;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

РБК-Украина писало, что завтра, 29 мая, в Киеви запустят большой центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ).

Впоследствии стало известно, кого будут прививать в центре вакцинации на МВЦ в Киеви.

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