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Киевлян будут вакцинировать от коронавируса в автобусе: адрес и время

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Киев, Среда 18 августа 2021 11:41
Киевлян будут вакцинировать от коронавируса в автобусе: адрес и время Фото: киевлян будут вакцинировать от коронавируса в автобусе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Оболонском районе столицы будут прививать от коронавируса в переоборудованном автобусе. Киевляне смогут получить там вакцину уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оболонскую райгосадминистрацию.

"Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе",- говорится в сообщении.

Указано, что иммунизация будет проводиться с 19 по 22 августа 2021 года.

Так называемый автобус будет работать с 09:00 до 13:00.

По информации ведомства, желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

Указано, что с собой необходимо иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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