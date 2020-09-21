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В Киевской области почти 18 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

Новина українською → Киевская область, Понедельник 21 сентября 2020 15:44
В Киевской области почти 18 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение Фото: школьники в масках (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области в 112 учебных заведениях выявили заражение коронавирусом. В связи с этим 17 908 учеников и учителей были переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что на самоизоляции находятся 144 отдельных классов в 81 учебном заведении, что в общем составляет 3969 учеников.

Полностью на дистанционную форму обучения перевели 31 заведение общего среднего образования, в которых обучаются 13939 учащихся.

Кроме того, обучение восстановили в Ирпенской СОШ № 15 и Песковской гимназии. При этом в Таращанской СОШ I-III ступеней № 3 на дистанционном обучении на сегодня находится один класс.

Также в связи с коронавирусом на карантин было закрыто 17 учреждений дошкольного образования области.

Напомним, школы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях полностью открылись для учеников.

Кроме того, в Киеве из-за коронавируса закрыли пять школ. В общей сложности на карантине в столице находятся 328 классов в 122 школах.

Добавим, что на прошлой неделе Ивано-Франковск принял решение открыть школы, несмотря на "красную зону".

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